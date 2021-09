Musica live, tocca ai Klinker

FRIDAY LIVE MUSIC!

VENERDÌ 17 ORE 21 saranno nostri ospiti i KLINKER!

Giovane band forlivese composta da quattro elementi: Fabbri Giulio (voce), Raggi Kevin (chitarra), Dalmonte Francesco (basso), e Ravaioli Riccardo (batteria). Assieme dal 2015, il loro scopo è quello di trasmettere un messaggio, una riflessione su come vivono e vedono il mondo i ragazzi.

Energici e coinvolgenti, non riescono a identificarsi pienamente in un unico genere musicale, seppur siano tendenzialmente una band rock, nessuno è ancora riuscito a dare loro una definizione soddisfacente.



Aperitivo, cena o un drink con gli amici, noi vi aspettiamo con solo buona musica!



L'evento, salvo variazioni atmosferiche, si terrà all'aperto.

? Info e prenotazioni: 3519590601

? Via Domenico Martoni, 44 – Forlì (siamo vicino al casello autostradale!!)



? Ci trovi anche su TripAdvisor e The Fork!Si ricorda che all’interno del locale è richiesto il greenpass.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...