'Friday live music' con i Miscellanea Beat al Bio Burg Superfood

Torna "Friday live music" al Bio Burg Superfood di Forlì. Venerdì 15 ottobre 2021 saranno ospiti i "Miscellanea beat": Gionata Costa, violoncello, e Massimo Marches, voce e chitarra. Come per tutti i musicisti Jazz, l’intenzione è lasciare un’impronta personale sullo standard. Ed è proprio quello che faranno i Miscellanea Beat rivisitando brani pop, talvolta apportando piccole modifiche, altre allontanandosi sensibilmente dall’originale. Lanciare una sfida affascinante che supera il pregiudizio sulle cover e stupisce per la freschezza.



Ci sarà anche una degustazione di Borre artigianali Marialti bio. L'evento, salvo variazioni atmosferiche, si terrà all'aperto.

Info e prenotazioni: 3519590601



Si ricorda che all’interno del locale è richiesto il greenpass.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...