Friday live music a Bioburg Superfood, con Silvia Wakte

Silvia Wakte sarà ospite di BioBurg Superfood a Forlì, venerdì 19 novembre alle 21. Chitarrista e cantante formatasi musicalmente tra l’Italia e gli USA, viaggia in territori dove il rock è donna e lascia il segno, fra epoche, contaminazioni e tabù. Tra le sue collaborazioni e formazioni Grammar School, Ladies Zeppelin, SixInTheCity, Paolo Simoni, Crozza nel Paese delle Meraviglie, R. Johnson (Kool and the gang), Chic, Cheryl Porter,Tricarico, Paolo Cevoli e tanti altri.





Si ricorda che all’interno del locale è richiesto il greenpass.