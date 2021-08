Friday live music al BioBurg Superfood

Venerdì 20 agosto dalle 20 al Bio Burg Superfood saranno nostri ospiti i "Warning Trio": Luca Hernandez (voce e chitarra acustica), Federica Navarria (voce, cembalo, kazoo) e Giacomo Sangiorgi (basso elettrico, stomp box).

Nati dalla passione per le rock e pop band anni '90 / inizio nuovo millennio, ci faranno rivivere i ricordi di quel periodo, attraverso le canzoni che hanno segnato una generazione, come Nirvana, Green Day, Cramberries, Rem, Pearl Jam, Linkin' Park, Goo Goo Dools, Semisonic ecc.



Info e prenotazioni: 3519590601

Via Domenico Martoni, 44 – Forlì



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...