Friday live music con Gloria Turrini e Francesco Laghi

Venerdì 11 alle 21 torna l'appuntamento musicale al BioBurg Superfood con il duo Gloria Turrini e Francesco Laghi.

Turrini, voce, e Laghi alla chitarra creano un duo dinamico e intraprendente dal repertorio quasi infinito che spazia dal soul al blues incontrando per la via anche brani dance e italiani, il tutto, naturalmente, riletto in chiave acustica. Insieme da circa 10 anni e con oltre 1000 concerti in tutta Italia, sono riconosciuti oltre che per il loro sound, per la grande sinergia, il fortissimo interplay e la magnetica energia che riescono a creare.



Info e prenotazioni: 3519590601

Si ricorda che all’interno del locale è richiesto il greenpass.