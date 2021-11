Frittura di paranza genuina protagonista al Mercato di Campagna Amica

Al Mercato di Campagna Amica di Forlì, in Viale Bologna 75 i Pescatori, porteranno il genuino risultato della pesca di giovedì: la frittura di paranza e le gustose triglie, pescato dell’Adriatico protagonista in questo periodo dell’anno, la cui abbondanza è sinonimo di freschezza e garante del gusto ricco e saporito, tratto caratteristico della cucina di questi piatti. Sin dalle 8 del mattino sarà possibile visitare, soffermarsi, scegliere e acquistare dalle mani di Pierluigi le sue prelibatezze marittime, accompagnate da sapienti suggerimenti per la giusta cottura adatti ad una cucina salutare e senza sprechi.

Componente comune a tutti i prodotti presenti al mercato è infatti la condizione di genuinità e di freschezza che consente ai consumatori di acquistare consapevolmente una spesa sana ma che al contempo favorisce una cucina senza spreco: infatti la raccolta al giusto punto di maturazione, il rispetto della stagionalità, le corrette informazioni di conservazione permettono agli acquirenti di conservare frutta e verdura, carne, formaggi e salumi in frigorifero per tutta la settimana senza che ciò provochi alterazioni di gusto o di qualità, ed anzi permettendo una riduzione dei tempi di vita dedicati alla spesa alimentare nonché dei costi derivanti dal taglio allo spreco di cibo che invece tende a deteriorarsi velocemente. Entra a pieno regime quindi, nello scenario forlivese, il Mercato dei produttori del circuito di Campagna Amica: tutti i venerdì ed i sabati, dalle 8 alle 14, gli abitanti del circondario, i forlivesi ma anche tutti gli amanti del Local Food e gli appassionati del km0, potranno trovare i veri prodotti della tradizione romagnola e acquistarli direttamente dalle mani di chi li coltiva con il cuore e li raccoglie pensando alle esigenze della propria clientela.

Tra gli interessanti prodotti presenti sui banchi sarà possibile per gli appassionati, trovare varietà antiche tramandate nelle famiglie contadine da generazioni, condividere ricette della tradizione artusiana, scambiare informazioni, tradizioni ed esperienze direttamente con gli agricoltori, sempre pronti e disponibili a trasmettere la loro quotidiniatà attraverso i sapori dei propri prodotti. Tutto questo e molto altro ancora: fiori, piante aromatiche, orticole, ortofrutta biologica, noci, vini del territorio, confetture e trasformati unici ed originali, olio, agrumi direttamente da Campagna Amica Calabria, kiwi, formaggi locali freschi e stagionati, latte, yogurt, carne biologica e carne confezionata freschissima, pronta all’uso, salumi, pane, pasta fresca, piadine e crescioni, torte della tradizione, biscotteria. La gamma dei prodotti si è arricchita, l’abbondanza e la freschezza si notano subito entrando, grazie agli splendidi verdi e rossi dell’ ortofrutta autunnale, il bianco del latte, il giallo uovo dei capelletti romagnoli, il rosso del sangiovese che spicca e la cornice del verde Olio Brisighellese. Il tutto prestando il massimo rispetto alla normativa anti- Covid, scrupolosamente osservata dall’intera struttura.

Al Mercato di Campagna Amica la popolazione forlivese scoprirà un omaggio locale, fresco e stagionale, ogni settimana diverso e a sorpresa, da ritirare al banco di ingresso: un’altra forma di comunicazione che sottolinea l’importanza della stagionalità che il mondo agricolo trasferisce al consumatore. Nel Mercato di Campagna Amica Forlì sono presenti circa 20 aziende agricole del territorio in entrambi i giorni di apertura. Il Mercato è dotato di un ampio parcheggio gratuito e facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, su una arteria stradale ad alto scorrimento. Per informazioni e per tutte le novità sulle iniziative del Mercato è possibile consultare la pagina Facebook Campagna Amica Forlì-Cesena oppure scrivere a agrimercato.fc.rn@coldiretti.it o contattare via Whatsapp il 366 7660048