Torna la manifesta a scopo benefico "Fuga Forrest" anche per il 2021

L'ASD Corri Forrest di Castrocaro Terme e Terra del Sole organizza la nuova Fuga Forrest 2021, manifestazione non competitiva che vedrà protagonisti podisti e camminatori. Tante sono le novità, come ad esempio la possibilità di poter partecipare anche con il proprio compagno a quattro zampe e piccolo percorso anche per i più piccini.

L'appuntamento è per il 24 ottobre a Terra del Sole con tantissime sorprese e novità.



Prescrizioni presso i punti segnalati nella locandina o via mail a fugaforrest@corriforrest.com

