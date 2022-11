Il rito della "Fugarena" torna a Terra del Sole con una giornata di eventi per tutti

Prezzo non disponibile

La Fugarena è la sagra popolare di Terra del Sole che trova le sue origini nell’antico rito agreste di ringraziamento propiziatorio in vista del nuovo anno agrario. Secondo la tradizione, affinché il rito vada a buon fine devono essere offerti ogni anno in chiesa, i frutti della terra e, nel centro della piazza del paese, deve essere acceso un grande falò. Durante questa sagra, che si tiene domenica 20 novembre, il programma sarà però fitto di attività per ogni interesse ed età. Concorrono ad allietare la festa, ad esempio, il mercato ambulante e dell’artigianato, lo stand gastronomico con le eccellenze locali, la rassegna d’arte “Art’infanzia”, una visita guidata sulle tradizioni della Romagna, musica dal vivo, i giochi di una volta con “Nonno Banter”, degustazioni di vino, artisti di strada e camminata nelle splendide colline Castrocaresi organizzate.

La giornata si chiuderà alle 17:30 con l’evento principale e più atteso dai cittadini: accensione del grande falò tradizionale in piazza, la “Fugarena”. Per accendere la fiamma si utilizzano i rami potati degli alberi con cui, secondo remote credenze, si ringraziavnano le divinità agresti al termine di tutti i raccolti, dopo la vendemmia e la raccolta delle olive.

Programma

Dalle ore 8:30 mercato ambulante, ore 9:30 partenza della “Camminata Agreste” della Fugarena a cura di “Corri Forrest”. (Gratuito su prenotazioni: sarvatga@gmail.com). Alle 9:00-12:30 via alle attività e consegna lavori per la 37° Rassegna di arti creative “Art'infanzia” che saranno esposti dalle 16:30 alle 18:30 a Palazzo Pretorio. Dalle10:00 alle17:00 Nonno Banter e i giochi di strada in Piazza d’Armi. Alle 11:00 sarà celebrata la Santa Messa con la benedizione dei doni agricoli nella Chiesa di Santa Reparta.

Dalle ore 12:00 apertura dello stand gastronomico (anche asporto), mentre a Palazzo Pretorio dalle ore 13:30 apertura del mercatino di uso, riuso e artigianato e dalle ore 14:00 laboratorio di pittura “Art’Infanzia” . In Piazza d’Armi dalle ore 14:30 musica itinerante, artisti di strada e giochi popolari, alle 14:45 visita guidata a cura della guida Chiara Macherozzi “Cera una volta in Romagna: Vita e morte, riti e tradizioni, lunari e antichi mestieri della Romagna di una volta” (Palazzo Pretorio. A pagamento – prenotazione obbligatoria su Whatsapp: 349 8087330). Alle ore 16:15 sapori agresti: “Poco favilla gran fiamma seconda”, degustazione guidata di vini e assaggi, alla scoperta dei sapori antichi del nostro territorio, con Micaela Mazzoli, formatrice Slowfood, a Palazzo Pretorio (A pagamento – prenotazione all’indirizzo mail holami68@icloud.com o su Whatsapp 366 4444131)

Alle ore 17:30 ecco la spettacolare accensione del tradizionale falò in Piazza d’Armi.

