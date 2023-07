Anteprima mozzafiato per il festival “Di Strada in Strada”: il funambolo che attraversa Ridracoli

È uno spettacolo mozzafiato quello organizzato da Pro Loco Santa Sofia APS, associazione di promozione sociale, culturale e turistica del territorio, in collaborazione con Atlantide Soc. Coop. Soc. P.A per sabato 22 luglio a partire dalle 18: parliamo nientemeno che di una traversata funambolica sopra la diga di Ridracoli, evento anteprima del XXXII Festival di arti performative “Di Strada in Strada” 2023 - “Innovative Tradizioni”, manifestazione che si svolge a Santa Sofia (FC) e nelle frazioni di Spinello e Corniolo dall’11 al 15 agosto di ogni anno.

Durante questa anteprima alle 19:30, protagonista assoluto sarà Andrea Loreni, il funambolo italiano specializzato in traversate a grandi altezze che ha percorso recentemente l’incredibile camminata fra i grattacieli di Milano, che tenderà con la sua squadra un cavo sopra la diga, per una lunghezza di circa 410 metri ad un'altezza di circa 140 metri, impiegando circa 45 minuti di tempo per attraversarla. A Ridracoli l’impresa è unica: oltre ad essere la più lunga camminata al mondo realizzata con contrappesi umani, si tratta anche di un record personale di lunghezza dell’artista Loreni, che andrà a superare la distanza di 350 metri percorsi in occasione della traversata del 2022 a Frassinetto (TO) a 300 metri. Loreni attraverserà il cielo sopra la diga in equilibrio su un cavo in Dyneema (fibra sintetica resistente fino a 15 volte di più di un cavo d’acciaio, appositamente realizzata dalla ditta Novarese Gottifredi Maffioli), con i suoi tecnici appesi davanti e dietro di lui per tendere e stabilizzare il cavo.

“Le camminate in location come questa danno una spazialità tutta particolare; una maggiore sensazione di unità uomo/natura e una maggiore ampiezza di orizzonti”, commenta il funambolo. “L’acqua e l’aria saranno gli elementi centrali di questo evento, da cui spero di trarre lezioni di leggerezza e fluidità, capacità di adattamento e pacatezza”. L’impresa sarà accompagnata, da una performance musicale, composta appositamente per l’occasione, del compositore e pianista internazionale Cesare Picco che, con la sua eleganza, intensità e potenza interpreterà musicalmente la traversata, creando in diretta la colonna sonora dell’evento.

La traversata funambolica unirà idealmente e fisicamente i due comuni di Santa Sofia e Bagno di Romagna, su cui sorge l'invaso, e sarà visibile da ogni punto della diga. La location sarà raggiungibile esclusivamente a piedi partendo dalla biglietteria della diga. Prima e dopo la performance, l’evento sarà allietato, a partire dalle 18:30 e poi dalle 20:15, dalla Fantomatik Orchestra, famosissima marching band, che intratterrà gli intervenuti con virtuosismi musicali di fiati e percussioni, marciando a ritmo sul muro della diga. Il tutto sarà reso più goloso da food truck multicolori che serviranno specialità enogastronomiche, combinando cucina tradizionale e moderna.

Il Festival di arti performative “Di Strada... in Strada” è organizzato da Pro Loco Santa Sofia fin dal 1992. Cresciuto numericamente e qualitativamente nel corso degli anni, oggi vede la partecipazione di artisti di altissimo livello provenienti da tutto il mondo, con performance di vario genere: equilibrismo, illusionismo, fachirismo, clowneria, circo, teatro, danza e musica di ogni genere ed altro ancora.

La diga di Ridracoli, gestita da Romagna Acque e Società delle Fonti Spa, è una fra le più grandi dell’Italia settentrionale, ha un invaso che al suo massimo contiene circa 33 milioni di metri cubi ed un muro alto circa 103 m. È situata all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, che ospita le faggete vetuste e la Riserva Naturale di Sasso Fratino, Patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Andrea Loreni

Nato nel 1975 a Torino, laureato in filosofia teoretica, Andrea Loreni è l’unico funambolo italiano specializzato in traversate a grandi altezze.

Nel 1997 inizia a fare teatro di strada, mosso dalla necessità di incontrare un tipo di verità altra da quella logica e speculativa proposta dal pensiero filosofico occidentale. Dal 2006 si dedica alle camminate su cavo a grandi altezze e grazie al cavo alto ha avuto modo di sperimentare quel tipo di verità. L’intuizione dell’assoluto avuta sui cavi alti lo ha avvicinato alla pratica della meditazione Zen che ha approfondito al monastero Sogen-Ji a Okayama in Giappone, sotto la guida di Shodo Harada Roshi.

Nel suo percorso di ricerca, Andrea unisce lo Zen e il funambolismo, quali strade privilegiate di acceso all’autenticità artistica ed esistenziale.

Andrea ha camminato sopra l’acqua o immerso nel verde delle montagne, per il cinema e la televisione, in piano e in pendenza, in silenzio o accompagnato da suoni che hanno vibrato insieme alla corda. Ha percorso chilometri su un cavo teso nei cieli di numerose città italiane, tra cui Torino, Bologna, Roma, Venezia, Firenze, Genova, Brescia, Trieste, e all’estero camminando nei cieli della Svizzera, della Serbia, in Israele, in Thailandia e sopra il lago del tempio Sogen-ji in Giappone. Andrea Loreni è autore di “Zen e funambolismo” (2019, Funambolo edizioni) e “Breve corso di funambolismo per chi cammina col vento. Sette passi per attraversare la vita” (2020, Mondadori). Attuale record personale: 2022, Frassinetto (TO) traversata a 300 metri per una distanza di oltre 350 metri.

Cesare Picco

Pianista improvvisatore e compositore a suo agio tra i suoni di un’orchestra barocca come tra i beat elettronici, è da sempre sperimentatore trasversale in ogni ambito musicale. Dal 1986 porta la sua musica nel mondo, scrivendo per orchestre come Moscow State Symphony Orchestra, Berlin Chambers Soloists, I Virtuosi Italiani e creando progetti speciali legati al mondo dell’Arte come per il Whitney Museum di New York e Hara Museum of Contemporary Art di Tokyo. Si è esibito in teatri quali Teatro Alla Scala di Milano, Hanoi Opera House, Al Maidan Centre Kuwait City, Kolkata Tagore Centre, Baghdad National Theatre, Bangkok Macm Auditorium e in festival quali Delhi Jazz Festival, Tokyo Jazz Festival, Abu Dhabi Festival, Mantra Festival Madrid, Umbria Jazz. Nel 2009 crea “BLIND DATE – Concert in the Dark”, concerto unico al mondo nel quale artista e pubblico sono immersi nel buio assoluto. Nel 2019 pubblica “Sebastian” (Rizzoli) romanzo sulla vita di Johann Sebastian Bach. A maggio 2023 è la sua prima collaborazione musicale con il funambolo Andrea Loreni, nell’ambito di Bam Circus a Milano. “Sky tales” (Decca) è il suo ultimo album in uscita a settembre 2023. È Official Yamaha Artist e Decca Artist.

In caso di condizioni meteorologiche avverse (pioggia o vento forte) l'evento si terrà domenica 23 luglio 2023 alle ore 18:00. Biglietti: ingresso gratuito fino a 12 anni – dai 13 anni ingresso € 15,00. Acquisto biglietti https://academy.jumpgroup.it/distradainstrada/

Info pratiche: la traversata del funambolo si terrà alla diga di Ridracoli, immersa nel Parco Nazionale delle foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. La location sarà raggiungibile a piedi partendo dalla biglietteria della diga, con una breve passeggiata su strada asfaltata di circa 1,5 km (durata del percorso circa 20 minuti). Per esigenze particolari, sarà a disposizione un servizio navetta.