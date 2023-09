Fundraising: Valerio Melandri presenta il nuovo libro

Giovedì 14 settembre alle 18, alla libreria Mondadori di Forlì, ci sarà la presentazione del nuovo libro di Valerio Melandri, direttore del Master in Fundraising e assessore del Comune di Forlì: una chiacchierata “sotto casa” su quali sono i 10 passi per fare raccolta fondi. Si parlerà di che cos’è il Fundraising, chi e cosa fa colui che sostiene una causa e come si racconta una causa per sostenerla, quali sono i 10 passi per fare raccolta fondi.