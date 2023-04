A Santa Sofia si ripete la tradizione dei 'fuochi a maggio'

Torna il tradizionale appuntamento con i Fuochi a maggio, i grandi falò che vengono accesi nell'alveo del Bidente per accogliere l'arrivo della bella stagione, come vuole la tradizione contadina. Domenica 30 aprile l'appuntamento è alle 19.00 in Piazza Matteotti a Santa Sofia, dove le associazioni di volontariato prepareranno una gustosa cena: Mani in Pasta, Tre Ponti Alto Bidente, Auser Santa Sofia e Cif prepareranno maccheroncini alla vodka, fagioli in giubbalunga, piadina fritta e una selezione di dolci.

Alle 20.45 spettacolo di giocoleria con il fuoco con "Rulas Quetzal" prima dell'accensione dei falò nell'alveo del Bidente, prevista per le 21.30. Dalle 21.45 musica con i Dj Pozzi e Walju mentre per i bambini sarà presente un'area giochi organizzata dal CIF.