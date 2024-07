Fuoco e beldemonio: secondo appuntamento delle cene al Poggio

Prosegue l’estate gourmet di Poggio della Dogana. Venerdì 12 luglio i piatti dello chef Mattia Borroni abbinati ai cocktail di Pier Zanotti. Poggio della Dogana apre le porte ai visitatori per il secondo evento della rassegna enogastronomica Vigna, Terradamare, intitolato Fuoco e Beldemonio. L’evento avrà luogo venerdì 12 luglio alle ore 20.00 nella tenuta di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC).



Il protagonista assoluto della Cena al Poggio sarà Beldemonio, Vermouth rosso di Poggio della Dogana, prodotto solo nelle annate più calde, da uve 100% Sangiovese provenienti dai vigneti Le Volture di Castrocaro Terme e aromatizzato in infusione con scorza d’arancia. Beldemonio verrà interpretato creativamente dal bartender Pier Zanotti, che proporrà una selezione di cocktail raffinati in abbinamento alle creazioni culinarie dello chef Mattia Borroni del ristorante Alexander di Ravenna, per sorprendere gli ospiti con una combinazione di sapori audaci e ricercati.La serata nella tenuta inizierà con un aperitivo di benvenuto al tramonto a base di tapas e Vindice, Metodo Classico Blanc de Noirs Pas Dosé da uve Sangiovese. Verrà poi servito un antipasto di gamberi rosa, gazpacho di lamponi, nepetella, pepe rosa, lime e formaggio fresco, insieme a un drink a base di Beldemonio, estratto di ciliegia, aceto di lamponi, arancia e menta. Si proseguirà con il primo piatto di Riso Acquerello all’acqua di mare con cozze alla bourguignonne, prezzemolo e scalogno, servito con il vino Nubivago, Romagna DOC Trebbiano. Come seconda portata verrà proposta una coppa di Mora Romagnola in salsa orientale, con rabarbaro, cipolla caramellata e insalata piccante, accompagnata da un cocktail a base di Beldemonio arricchito da bitter, rabarbaro, frutti rossi selvatici e ginepro. Per concludere in dolcezza, il dessert di gianduia con salsa al burro salato, gelato di banana alla brace e vaniglia, con un cocktail a base di Dulcinea – vino bianco da uve stramature di Albana –, bourbon e gocce di angostura.

La rassegna Vigna, Terradamare si concluderà con l’appuntamento Mare, in programma per venerdì 26 luglio, alle ore 20.00, con un menù di pesce.



Per info e prenotazioni chiamare il numero 338 3360722 / 0544 212967 o scrivere ad angela.pastore@rdcpdd.com