"Fuoripista" sull'Appennino: a Modigliana tre giorni nel villaggio circense, tra spettacoli, parate e musica con Filippo Graziani

Si chiama Fuoripista il nuovo festival sostenuto e patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna e realizzato da Ater Fondazione e da Teatro Necessario, centro di produzione di circo contemporaneo di Parma, che da fine maggio a metà agosto compirà un viaggio in sette luoghi dell’Appennino emiliano romagnolo, attraverso sette province, insediando in ciascuna un piccolo villaggio temporaneo a tema circense: una tre giorni di spettacoli che accoglierà persone di ogni età, tra circo contemporaneo, concerti, parate, attrazioni speciali tutte da scoprire.

In ogni comune sono state individuate piazze naturali nei pressi o all’ingresso dei centri abitati, luoghi dove prenderà vita un piccolo ecosistema dell’immaginario, un circo-villaggio con proposte di spettacolo dal vivo tra clown, acrobatica, musica, giochi, attrazioni e concerti, con alcuni importanti nomi della musica italiana e non solo. Il 21, 22 e 23 giugno il festival sarà a Modigliana, sulla montagna forlivese, presso il circolo Il Centro. Ogni tappa si aprirà il venerdì pomeriggio con una parata, un momento itinerante di musica e spettacolo attraverso il paese, realizzato ogni volta da una compagine artistica diversa (Teatro dei Venti, Teatro Nucleo, Teatro Due Mondi, The Fantomatik Orchestra, Rusty Brass Band). A seguire, il venerdì dalle ore 19, il sabato e la domenica dalle ore 18, il circo-villaggio si animerà con le speciali attrazioni di Teatro Necessario e degli artisti invitati, tra cui Bottega SchmidLap, carrozzone che dispensa rimedi letterari per ogni male, i Teatri in Miniatura di Lambe Lambe, la roulotte marina di Officina Oceanografica Sentimentale di Samovar, il carosello musicale da mille e una notte La Dinamica del Controvento, i giochi creativi in legno di Officina Clandestina. Nel villaggio si articolerà poi un programma di spettacoli di circo contemporaneo nazionali e internazionali tra clown, giocoleria, acrobatica (Teatro Necessario, Circo Pacco, Alta Gama - FR, D’Estro Poi - SP, Carpa Diem ITA/SP, collettivo6tu, Nani Rossi) - due il venerdì, due il sabato e due la domenica - culminando in ogni tappa, il venerdì sera o il sabato sera, con uno speciale concerto a cura di ATER Fondazione: Filippo Graziani a Modigliana.

L’arrivo di Fuoripista viene annunciato nei centri da un totem e da una campagna affissioni di manifesti d’artista, progettata da Bunker con le illustrazioni di Guido Scarabottolo, celebre illustratore e designer milanese che ha disegnato numerose copertine per Einaudi, Guanda e Topipittori, collaborato con riviste come L’Europeo, Internazionale, The New Yorker, The New York Times. Le illustrazioni sono composte da diversi elementi figurativi, combinati in modo differente per ciascuna tappa.

Il programma a Modigliana

Circolo Il Centro, piazza Battisti, 9

Attrazioni: venerdì dalle 19:00 / sabato e domenica dalle 18:00 Officina Oceanografica Sentimentale Di e con Luca Salata, La dinamica del controvento con Irene Michailidis di Julian Lett, Giochi di Legno di Officina Clandestina

Venerdì 21 giugno alle 18:30 lungo le vie cittadine la parate "Quijote!" con Lisa Bonini, Francesca Caselli, Horacio Czertok, Stefano Del Biondo, Giovanna Latella, Martina Mastroviti, Giovanni Simiele. Regia Horacio Czertok, Natasha Czertok. Produzione Teatro Nucleo. Alle 21:30 "POI", spettacolo di circo contemporaneo di Cia D’es Tro. Alle 22:45 Attacchi di manouche, concerto con Alessandro Mori e Corrado Caruana di Teatro Necessario

Sabato 22 Giugno alle 18:30 Clown in libertà, spettacolo di circo contemporaneo di e con Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini, Alessandro Mori. Produzione Teatro Necessario. Alle 21:30 Filippo Graziani canta Ivan in “Per gli amici” Tour 2024 (in caso di maltempo il concerto si terrà presso Teatro dei Sozofili)

Domenica 23 giugno alle 18:30 Paccottiglia Deluxe, spettacolo di circo contemporaneo di e con Alessandro Galletti e Francesco Garuti. Produzione Circo Pacco, alle 21:30 Nuova Barberia Carloni, spettacolo di circo contemporaneo con Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini, Alessandro Mori di Mario Gumina e Teatro Necessario

Le parate, l’ingresso al circo-villaggio e l’accesso alle attrazioni sono a ingresso libero; i biglietti per gli spettacoli di circo contemporaneo e i concerti sono in vendita su vivaticket e sul posto a partire da un’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo. Tutte le informazioni e il programma completo su www.ater.emr.it e su www.teatronecessario.it. In caso di pioggia visitare i canali social di ATER Fondazione per conoscere gli aggiornamenti al programma.