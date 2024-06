Fusione tra musica e cinema: "Musica in corto" con Forum Livii Orchestra diretta da Marco Sabiu

Martedì 18 giugno alle 21 presso la Fabbrica delle Candele, l’associazione Cosascuola Music Academy, in collaborazione con l’associazione Di scena in scena e con il sostegno del Comune di Forlì,organizza un evento a conclusione del progetto "Musica in corto". Questa serata rappresenta il culmine di un percorso di fusione tra musica e cinema che celebra il talento e la creatività della comunità. Il fulcro dell'evento sarà la proiezione di un cortometraggio dedicato alla musica a Forlì, un viaggio visivo ed emotivo che esplora l'importanza della musica nel nostro territorio.

Questa proiezione sarà ulteriormente valorizzata dalla sonorizzazione dal vivo della Forum Livii Orchestra, diretta dal rinomato Maestro Marco Sabiu. La colonna sonora, composta appositamente per l'occasione, sarà eseguita dal vivo e cantata dalla talentuosa Matilde Montanari, una delle voci più promettenti del panorama musicale contemporaneo forlivese. La serata sarà arricchita dalle performance di cantanti e musicisti, allievi di Cosascuola Music Academy e dal corpo di ballo New Dance Studio, che insieme alle loro allieve, offrirà coreografie suggestive e piene di energia che promettono di incantare ed emozionare il pubblico.

Per informazioni e prenotazioni: 349/7038334. Ingresso libero