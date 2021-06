Festa di San Giovanni: in giro per la campagna di Magliano

Giovedì 24 giugno il Circolo Acli e la Comunità Parrocchiale di Magliano organizzeranno la tradizionale Festa di San Giovanni con escursione nella campagna circostante.

L'iniziativa si svolgerà secondo il seguente programma: alle ore 19.45 ritrovo nel piazzale antistante la Chiesa di Magliano, via Maglianella 29; alle ore 20.00 partenza della camminata guidata da Gabriele Zelli attraverso la campagna di Magliano (itinerario: via Maglianella, via La Valle, via Fontanazze, via Farazzano - con visita al parco della villa Mazzoni Albicini - e ritorno sulla via Maglianella). Saranno effettuate alcune brevi soste per raccontare le tradizioni della Festa di San Giovanni. Il ritorno presso il Circolo ACLI, dove la serata proseguirà in allegria, è previsto per le 21.30. Ai partecipanti sarà consegnata in omaggio copia del libro "Nei meandri del fiume Ronco. Itinerari: Magliano - Ronco e Selbagnone - Ronco" di Gabriele Zelli, fotografie di Fabio Casadei, Edit Sapim, 2021.

Saranno rispettate le norme anti Covid. Si consiglia di calzare scarpe comode. Per informazioni 3472794199 (Walter).

