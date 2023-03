Gabriella Maldini presenta il suo libro "Moda, il favoloso viaggio tra simbolo e desiderio"

Sabato 18 marzo alle ore 11 la scrittrice forlivese Gabriella Maldini presenterà il suo libro “Moda, il favoloso viaggio tra simbolo e desiderio” (Nolica Edizioni, 2021) in corso Diaz 38, nel nuovo spazio - moda creato da Francesca D’Altri. Un luogo dove tutti i capi esposti per l’acquisto sono pezzi unici realizzati a mano. Sarà l’occasione per riscoprire la coraggiosa bellezza dell’artigianato e del ruolo fondamentale che la figura della sarta ha svolto nella storia del nostro paese. Ma non solo, perché il racconto di Gabriella Maldini sarà anche un momento di piacevole introduzione alla mostra L’Arte della Moda che, proprio sabato 18, prenderà avvio ai Musei San Domenico di Forlì.