Gabriella Maldini presenta il suo ultimo libro ‘Moda, il favoloso viaggio tra simbolo e desiderio'

L’Associazione culturale La Foglia ospita Gabriella Maldini per la presentazione del suo ultimo libro ‘Moda, il favoloso viaggio tra simbolo e desiderio' (Nolica/Capire Edizioni). Per l’occasione Davide Boschini converserà con l’autrice forlivese sul ruolo dell’abito come linguaggio, alla riscoperta delle tappe più significative del cammino del femminile. Senza dimenticare l’affascinante e controcorrente figura del dandy.

L’appuntamento è per venerdì 11 marzo alle ore 18.30, a Palazzo Albicini, circolo ex Scranna, ora Aurora, Corso Garibaldi 80.

L’evento è gratuito, con obbligo di mascherina Ffp2 e green pass valido all’ingresso.