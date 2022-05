Dai teatri e dalla tv Gabrio Gentilini torna a casa per uno stage sul musical: tre giorni a Forlì

Arriva un momento formativo organizzato da Fo Emozioni (associazione che racchiude11 compagnie teatrali forlivesi) il 20,21 e 22 maggio, uno stage dedicato al musical con Gabrio Gentilini, l’attore e performer forlivese, protagonista di numerose produzioni teatrali fra cui Dirty Dancing e Saturday night fiver, nel cast di molte commedie teatrali, film, fiction e programmi tv.

Gentilini sarà al Laboratorio Teatrale di Forlì per una full immersion dedicata agli amanti del canto, del ballo e dello spettacolo. Un momento di perfezionamento artistico che vi offrirà con tecnica e metodo un'occasione formativa da non perdere. Prevista una performance finale ad ingresso gratuito domenica 22 maggio alle ore 21 presso la Fabbrica delle Candele.

"Sono davvero contento di poter tornare a Forlì con questa iniziativa che mi permette di avere uno scambio diretto con chi, come me, ha la passione per il teatro e il musical. Il mio obiettivo è quello di trasmettere a tutti i partecipanti il più possibile di ciò che ho appreso da questo mestiere che amo, cercando di risvegliare in ognuno di loro la voglia di mettersi in gioco con le proprie emozioni e i propri talenti, dandosi l'opportunità di esplorare se stessi in modo nuovo e creativo", racconta Gentilini.

Info prenotazioni e iscrizione : 348 9326539, materiadiprodigi@gmail.com