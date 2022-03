“Salute o salvezza. Rileggere questo tempo per ripartire”: Gaetano Piccolo e Venerino Poletti al Teatro Dragoni di Meldola

Il Comune di Meldola e la Comunità Cristiana Cattolica Meldolese organizzano nella giornata di sabato 19 marzo,alle 17,30, presso il Teatro Dragoni, “Salute o Salvezza? Rileggere il nostro tempo per ripartire”, momento di incontro e dialogo pubblico per rispondere alle questioni che la pandemia ha imposto alla vita di ognuno di noi e alla comunità nel suo complesso. In questo senso, ripensare il rapporto tra le dimensioni della salute fisica e della “salus” spirituale, cercando un incontro e un dialogo tra credenti e non credenti, tra diverse prospettive filosofiche e scientifiche, sembra oggi urgente per cercare di comprendere il significato di questa fase storica e le prospettive per una ripartenza della comunità.

L’occasione è data da un libro di recente pubblicazione di Padre Gaetano Piccolo, gesuita, professore ordinario di metafisica e decano della Facoltà di filosofia della Pontificia Università Gregoriana di Roma, dal titolo “Salute o Salvezza. Il dilemma dei nostri tempi”. Accanto agli interessi accademici nell’ambito della metafisica e della filosofia del linguaggio, Gaetano Piccolo svolge un’intensa attività di formazione, caratterizzata dalla proposta di integrazione tra le dinamiche umane e la vita spirituale.

Padre Gaetano Piccolo dialogherà con Venerino Poletti, professore ordinario alla Aarhus University (DK) e all’Università di Bologna, nonché direttore del Dipartimento malattie respiratorie dell’Ausl Romagna. Il dialogo lascerà poi spazio alla partecipazione del pubblico intervenuto, che potrà porre domande ai relatori.

La serata sarà aperta dai saluti del Sindaco di Meldola Roberto Cavallucci e del Parroco di Meldola Don Enrico Casadio.

Modererà l’incontro la giornalista Simona Branchetti.