Per la quarta edizione di Giardini Aperti il Fai porta alla scoperta del Parco fluviale del Montone

Prezzo a partire da 3€ per iscritti FAI, da 5€ per i non iscritti

Al via la quarta edizione di Giardini Aperti, l’iniziativa del FAI Giovani Emilia-Romagna, vero e proprio festival del paesaggio diffuso in tutta la regione, con eventi e attività dedicate a valorizzare il territorio che la rende unica. Quest’anno i giovani volontari porteranno alla scoperta di giardini speciali e aree naturalistiche, con l’acqua come elemento conduttore: dieci appuntamenti da Piacenza a Forlì passando per Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna.

Il Gruppo FAI Giovani di Forlì organizza, per domenica 8 maggio, una passeggiata fuori porta nel parco fluviale lungo il fiume Montone, in collaborazione con FIAB e Minerva - Associazione di Divulgazione Scientifica. La passeggiata, di circa un’ora, percorrerà tutto il percorso del parco fluviale lungo il fiume Montone (cantato anche da Dante nel Canto XVI dell’Inferno). Durante il tragitto sono previste quattro soste per parlare di quattro tematiche diverse tra cui di acqua, elemento centrale dell’evento. Minerva - Associazione di Divulgazione Scientifica mostrerà al pubblico, attraverso i kit per testare qualitativamente dal punto di vista chimico e biologico, la differenza tra un'acqua in bottiglia, l'acqua corrente, quella del fiume e quella termale, per sensibilizzare nel consumo di acqua potabile e alla riduzione dell’utilizzo delle bottiglie di plastica.

Il Parco è inoltre caratterizzato dalla tipica vegetazione delle golene dei fiumi, costituita da salici, pioppi, acacie, betulle e canne palustri e rappresenta un immenso polmone verde a due passi dall’abitato, regno incontrastato di scoiattoli e ghiri. Si andrà alla scoperta dello Spungone, un particolare tipo di roccia arenaria calcarea che forma le colline e che influenza la geologia del territorio e la produzione agricola locale - in particolare quella vitivinicola e olearia - e si conoscerà la rupe del Rio dei Cozzi, imponente parete marnoso arenacea con affioramento di roccia carsica, che rappresenta ciò che resta di un'antichissima scogliera sottomarina di 10 milioni di anni fa, ricchissima di resti fossili marini di notevole interesse geologico, che si trova a circa 4 km dal parco.

La zona è inoltre ricca di sorgenti termali: oltre a quella ben nota dello stabilimento (che costeggeremo lato fiume), ne esistono altre ccome quella della "Sorgara” (a 1,8 km circa da Castrocaro seguendo la via Savelli), inaugurata nel 1924 e che consisteva in uno stabilimento idropinico che utilizzava tre tipi differenti di acque minerali denominate “Salutare”, “Gigliola” e “Ferruginosa”.

Ingresso del parco di Terra del Sole dalle ore 10.30 alle ore 19.30. Contributo a partire da 3€ per iscritti FAI, da 5€ per i non iscritti. La prenotazione non è obbligatoria, ma consigliata scrivendo a forli@faigiovani.fondoambiente.it

La durata della passeggiata è di circa 5 km ed è di livello facile. Consigliate scarpe comode e abbigliamento adeguato.

Al mattino evento speciale: biciclettata + visita al Parco. Prenotazione scrivendo a forli@faigiovani.fondoambiente.it: In collaborazione con FIAB. Ritrovo al parco Urbano Franco Agosto di Forlì, presso parco gonfiabili di Gommolandia alle ore 9.00 e arrivo verso le ore 10 presso il parco fluviale di Castrocaro. Passeggiata al parco con visita e dimostrazione a cura di Minerva - Associazione di divulgazione Scientifica. Contributo a partire da 8€ - 5€ per tesserati FIAB

Per informazioni: forli@faigiovani.fondoambiente.it