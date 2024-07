Galeata celebra i 150 anni della fondazione della Banda Comunale Alberto Albertini. Diversi gli appuntamenti in programma. Venerdì all 20 sarà inaugurata la mostra fotografica "Vita della Banda dal 1983 al 2003", curata da Faliero Michelacci ed ospitata in via Cenno Cenni. Alle 21 la Wind-Orchestra del Conservatorio Maderna-Lettimi di Cesena e Rimini, diretta dai maestri Giorgio Babbini e Marco Lugaresi, si esibirà in piazza Antonio Gramsci. Sabato alle 18 la Banda di Premilcuore sfilerà per le vie di Galeata, diretta dai maestri Sandra Campacci e Mauro Di Tante, insieme alla Banda di Galeata diretta dal maestro Massimo Bertaccini. Le due bande si esibiranno alle 21. Domenica altro appuntamento itinerande della Banda di Galeata a partire dalle 11, mentre alle 12 ci sarà l'estrazione della lotteria e alle 12,30 il pranzo dei bandisti.