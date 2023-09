Gastronomia con grandi chef e solidarietà per gli alluvionati con la "Serata Spalata!" a Portico di Romagna

Torna per il secondo appuntamento, dopo il primo a Rimini il 30 agosto scorso, la “Serata Spalata!”. “Spalata” sappiamo che in slang romagnolo significa imperdibile, o anche buonissima come in questo caso. Ma in Romagna oggi questo termine rimanda alle immagini di quanti, impugnata una pala e un sorriso, fin dal giorno dopo l'alluvione di maggio hanno cominciato a risistemare la propria terra. La “Serata Spalata!” è un appuntamento di convivialità e gastronomia, ma anche un progetto di solidarietà che ha l'obbiettivo di articolarsi in più tappe fra costa, città e Appennino.

La seconda tappa della Serata Spalata sarà domenica 1 ottobre a Portico di Romagna, organizzata con il supporto dell'associazione Verde Olmo e del Ristorante e Albergo Diffuso Al Vecchio Convento.

Solidarietà

Quello che è successo in Romagna lo scorso maggio, la terribile alluvione, ha portato fango e distruzione ma anche una consapevolezza: la Romagna è una comunità. E come tale continua ad aiutarsi, concretamente, a tre mesi di distanza. Per farlo ha spesso scelto l'allegria, perché il sorriso è da sempre considerato un potente rimedio dalle nostre parti. La “Serata Spalata!” intende coinvolgere artigiani del cibo e commensali per aiutare, chi prestando la sua creatività e professionalità, chi partecipando con una quota, a sostenere altre aziende o territori colpiti identificati ad hoc per ogni serata. Per la serata del 30 agosto il ricavato è stato distribuito tra la pizzeria ‘O Fiore Mio di Faenza e l'associazione di vignaioli Brisighella, anima dei tre colli. Per la serata di Portico di Romagna i destinatari di quanto raccolto saranno: la Trattoria di Montepaolo a Dovadola che a causa delle frane è chiusa da maggio e sta ricostruendo le parti danneggiate per poter ripartire e le famiglie di Portico che hanno subito danni per le quali verranno acquistati blocchetti di buoni pasto dal Comune da spendere nella mensa scolastica interna della scuola elementare, che a sua volta verrà così sostenuta nella sua preziosa attività. La donazione per partecipare alla serata parte da 60 euro, chi vorrà potrà dare di più. La prenotazione è obbligatoria per organizzare al meglio la proposta della cucina e non sprecare assolutamente nulla al numero 335 6658097. Sarà possibile prenotare il pernottamento in albergo a un prezzo convenzionato (60 euro la singola 80 la doppia, senza colazione).

Il programma

L'appuntamento inizia alle 15.30 con diverse attività per conoscere il territorio. A guidare alla scoperta della tartufaia del Vecchio Convento sarà lo stesso chef Matteo Cameli. In cucina, la masterchef Erica Liverani e le maestre di cucina Elia Romualdi e Cristina Cappelli terranno un corso su “La pasta fresca della tradizione”. Sempre nella stessa giornata, in attesa della cena il Professore Bruno Gurioli guiderà una passeggiata alla scoperta delle bellezze di portico di Romagna La cena sarà animata dalla presenza dell'attrice Erica Mainardi, formatasi alla scuola di teatro di Ivano Marescotti, in arte Uvetta che presenta in anteprima alcuni brani del suo spettacolo “Vino Ridens”. La musica è a cura di Jacopo Raggi.

Gli chef della Brigata Spalata

La Brigata Spalata coinvolge chef e cheffes da tutta la Romagna, e oltre. Ecco chi cucinerà alla seconda Serata Spalata: Matteo Cameli (Al Vecchio Convento -Portico di Romagna FC), Filippo Baroni (Ristorante Mater -Poppi AR), Pier Giorgio Parini (Rimini), Giorgio Rattini (Osteria da Oreste – Santobago - Santarcangelo RN), Edi Dottori (Jesi AN), Riccardo Agostini (Ristorante Il Piastrino di Pennabilli RN), la pizza e la focaccia sono di Davide Fiorentini ('O fiore mio -Faenza RA).

Info e prenotazioni: 335 6658097