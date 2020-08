Golosità sotto le stelle con la serata delle tagliatelle a volontà

Sabato 5 settembre, nell'area parrocchiale di San Giorgio, in via Zampeschi 115 a Forlì, è in programma la serata "e infine tornammo a riveder le... tagliatelle, un appuntamento gastronomico in cui sono protagoniste le tagliatelle al ragù nella formula all you can eat.

La serata prevede infatti un prezzo fisso per mangiare tagliatelle a volontà, insieme ad acqua, vino e cocomero. Prenotazioni entro il 2 settembre al 339 8420481, 349 6424768 o 349 6340362.