“Gemme: Naturalismo, preziosità estetica e ricerca filosofica al tempo dei Preraffaelliti”: incontro con Pierluigi Moressa

Sabato 13 aprile, alle ore 16,30, presso il Salone Comunale – Piazza Saffi – si conclude Il ciclo: “Gli abissi dell'anima. Il mondo segreto dei Preraffaelliti”, organizzato dall'Associazione Culturale San Mercuriale, in collaborazione con il Centro Diego Fabbri. Pierluigi Moressa terrà l'ultima conversazione su “Gemme: Naturalismo, preziosità estetica e ricerca filosofica al tempo dei Preraffaelliti”. Un viaggio nel tempo e fuori dal tempo. Il relatore attraversa la parabola del Preraffaellismo nelle sue varie sfaccettature scegliendo sette “gemme”, ovvero sette immagini, sette contenuti, cui corrispondono sette scenografie e sette narrazioni mutanti ad ogni passaggio, in un sorprendente gioco di interpretazioni dell'immaginario preraffaellita.

La natura, parte essenziale della rappresentazione è letta secondo criteri estetici e simbolici: la spiritualità la percorre, così come attraversa le figure che mantengono una fisicità da cui, sempre, traspare l' “anima”. “I Preraffaelliti compongono una visione simile a un lungo sogno e mostrano come sotto la patina della quotidianità esista un linguaggio dell'anima dotato di una propria sintassi: ciò che la psicoanalisi stava in quegli anni descrivendo come inconscio”, dice Moressa.

La conversazione fa parte degli Eventi Collegati alla Mostra “Preraffaelliti. Rinascimento Moderno”.

Ingresso libero.