"Risate di gusto" porta la comicità a Cusercoli: sul palco, tra gli altri, Gene Gnocchi e Andrea Vasumi

L’agriturismo Borgo dei Guidi è pronto per accogliere nel suo parco, giovedì 3 agosto, alcuni tra gli esponenti più riconosciuti e apprezzati della comicità nostrana per l’ultimo appuntamento con il format di cene spettacolo Risate di Gusto. Dopo il divertimento senza limiti della serata di giovedì 13 luglio, durante la quale si sono esibiti davanti ai commensali Andrea Vasumi, Enrico Zambianchi, Maria Pia Timo e Gianluca Impastato, questa volta ci penserà una nuova squadra di comici a far divertire gli spettatori.

Presenza costante di Risate di Gusto è quella del comico, cabarettista e monologhista forlivese Andrea Vasumi che, dopo aver calcato palchi celebri come quello di ‘Zelig’, tornerà da Borgo dei Guidi portando tutta la spontaneità che caratterizza il suo essere romagnolo. Ad affiancarlo ci sarà ancora una volta Enrico Zambianchi, definito dalla stampa “il Profeta della Risata”, forlimpopolese che ha calcato tanto palchi teatrali quanto televisivi. Da Fidenza ai più celebri programmi della televisione italiana come ‘Striscia la Notizia’, ‘Quelli che il calcio’ e il ‘Festival di Sanremo’, sarà sul palco di Borgo dei Guidi anche Gene Gnocchi, tra le più versatili personalità dello spettacolo contemporaneo. Non mancherà inoltre il comico e cabarettista bolognese Duilio Pizzocchi, che con i suoi personaggi ha fatto divertire il pubblico e che è recentemente apparso anche nel film di Marco Bellocchio ‘Rapito’. A completare la squadra di comici del 3 agosto ci sarà poi il duo comico Dondarini Dalfiume, composto dagli emiliani Marco Dondarini e Davide Dalfiume, da anni in attività sia in coppia che singolarmente e visti tra l’altro anche in ‘Eccezionale veramente’.

È possibile prenotare un tavolo per la cena spettacolo Risate di Gusto sul sito di Borgo dei Guidi. Il prezzo della serata è di 50 euro optando per il pagamento alla cassa, oppure di 45 euro se il pagamento viene effettuato in anticipo. Il prezzo comprende un menù completo dall’aperitivo al dolce, vini della cantina Poderi dal Nespoli in quantità illimitata serviti per tutta la durata della cena e intrattenimento. L’ingresso è aperto a partire dalle 20.

Per informazioni e prenotazioni: www.borgodeiguidi.com, info@borgodeiguidi.com, Borgo dei Guidi | Facebook, Borgo Dei Guidi (@borgodeiguidi) | Instagram, 329 5480762