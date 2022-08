Tra comicità e sport: Gene Gnocchi racconta al Villa Carpena il suo "Tennispedia"

Ospite speciale giovedì 4 agosto al Circolo Tennis Villa Carpena di Forlì. A partire dalle 21 Gene Gnocchi presenterà il suo libro "Tennispedia: tutto quello che dovreste sapere sul tennis spiegato da chi ne sa meno di voi". Da Andre Agassi alle sorelle Serena e Venus Williams, dal back allo slice, i personaggi e le parole del tennis vengono raccontati, voce per voce, nello stile inconfondibile di Gnocchi. E di tanto in tanto una divagazione, un ricordo personale, un aneddoto che

rendono ancora più gustosa la lettura. Tra il surreale e l’ironico, una demitizzazione e insieme una dichiarazione d’amore per quella che è, realmente, una delle passioni della sua vita. L'evento sarà aperto a tutti. Comico, conduttore, attore, umorista e autore satirico, tennista nel tempo libero, ha pubblicato diversi libri tra cui ricordiamo i più recenti: Il Gene dello Sport (Bompiani, 2013), Cosa fare a Faenza quando sei morto (Bompiani, 2015), Il petauro dello zucchero (La nave di Teseo, 2017) e Il gusto puffo (Solferino, 2021). A precedere la presentazione del libro un apericena con pinzimonio e tzatziki, olive all’ascolana, cous cous con verdure e gamberi, figliata (mozzarella di bufala) con crostini di pane, pomodorini al basilico, melanzane e zucchine marinate e drink. Il prezzo è di 20 euro. Per info e prenotazioni 340 5988630 - 0543.402344

La copertina del libro