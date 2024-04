"Generare libertà. Accrescere la vita senza distruggere il mondo": si svela il libro dei sociologi Chiara Giaccardi e Mauro Magatti

Il libro “Generare libertà. Accrescere la vita senza distruggere il mondo” scritto a due mani da Chiara Giaccardi e Mauro Magatti, sociologi dell’Università Cattolica di Milano, sarà al centro di un appuntamento che si terrà lunedì 22 aprile alle 20.45 nel Seminario di via Lunga. All’incontro pubblico, condotto da Edoardo Russo (nella foto), presidente della Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali, interverranno Maurizio Gardini, presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Paolo Rosetti, imprenditore e vicepresidente CdO Romagna, Agnese Rustignoli, vicepresidente e direttrice della Cooperativa sociale Salvagente. Parteciperà anche il vescovo Livio Corazza.

“Con gli autori Mauro Magatti e Chiara Giaccardi – spiega Edoardo Russo - tratteremo temi come l’informazione, l’Intelligenza Artificiale, la cittadinanza attiva e non solo. Il libro, infatti, è un lavoro che esplora come la modernità abbia influenzato la percezione, il valore della libertà e della vita e poi fa capire come queste dinamiche socio-economiche, ambientali (anche personali) caratterizzano l’epoca contemporanea”. La serata, aggiunge Russo “vuole arricchirsi grazie a racconti ed esperienze di chi, nel territorio, vive e ha vissuto esperienze generative, a conferma che per accrescere la vita senza distruggere il mondo solo nella relazione si genera l’inedito e l’inedito generato ci rigenera”.

Don Stefano Pascucci, vicario episcopale per la pastorale sociale del lavoro, spiega come nasce l’idea di questo incontro: “Volevamo dare continuità alla scuola diocesana di formazione all’impegno sociale e politico che quest'anno hanno riguardato la democrazia, che sarà anche oggetto della prossima settimana sociale dei cattolici”. “Nei tre incontri già svolti – aggiunge don Pascucci - abbiamo affrontato in relazione alla democrazia i temi dell’informazione, dell’intelligenza artificiale e dell’Europa, che ora vorremmo contestualizzare. Le sfide della democrazia devono, infatti, essere affrontate rendendoci conto che siamo vivendo in un cambio d'epoca”. Il libro, infatti, “propone visioni della società e dell’economia capaci di generare vita e non solamente di sfruttare l'ambiente e il prossimo. Per fare questo serve una nuova educazione per imparare a generare relazioni: solo in rapporto con gli altri diventiamo noi stessi ed esercitiamo la vera libertà”. Nella serata ci sarà spazio per fare domande, i cittadini interessati sono invitati. Sono stati invitati relatori del nostro territorio: “un cooperatore di livello nazionale, un imprenditore locale e un’educatrice che opera con adolescenti sostenendoli nei percorsi scolastici”, come precisa don Pascucci.

L’appuntamento, promosso dalla diocesi di Forlì-Bertinoro, è collegato al percorso diocesano che ha proposto l’Ufficio per la Pastorale sociale e del lavoro nei mesi di febbraio e marzo secondo il tema “Al cuore della democrazia: partecipazione tra storia e futuro” che accompagnerà alla Settimana Sociale che si svolgerà a luglio a Trieste. “L’auspicio della serata – prosegue Russo - è quello di invogliare a leggere il libro perché ricco di spunti su un rinnovato approccio contemporaneo sulla vita e su tutte le sue sfaccettature”. Ma non solo: “occorre rendersi conto che al punto dello sviluppo a cui siamo arrivati deve esistere un modo per conseguire più vita e più libertà senza distruggere il mondo; cioè senza provocare disorganizzazione, scarto, perdita di varietà non solo nell’ambiente, ma anche nella vita sociale e personale”.