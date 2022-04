“Genio e gioventù": il violoncellista Enrico Mignani racconta la musica da camera dell''800

Domenica 24 aprile alle 11,30, nella Sala Sangiorgi dell'Istituto Masini, avrà luogo un atteso concerto del violoncellista Enrico Mignani incluso nella serie “Genio e Gioventù", promossa da Emilia Romagna Festival e dalla Young Musicians European Orchestra per il programma annuale “Forli Grande Musica".

Dopo il grande successo del Requiem di Mozart, diretto da Paolo Olmi, che ha raccolto quasi 1000 presenze paganti divise tra anteprime, lezioni concerto e concerti serali, si torna alla musica da camera con due preziose pagine dell''800: il Fantasiestucke op.73 di Robert Schumann e la Sonata in fa maggiore per violoncello e pianoforte di Johannes Brahms. Enrico Mignani suona con la Young Musicians European Orchestra da quando aveva 16 anni producendosi sia come solista che come primo violoncello ed è particolarmente attivo anche nella musica da camera. Di lui il Maestro Paolo Olmi dice che "è una delle colonne della nostra Orchestra, fin da giovanissimo ha avuto una grande sensibilità di suono, una grande precisione ed una versatilità assolutamente non comuni. Da solista ha suonato con noi una delle migliori esecuzioni del concerto di Haydn che mi sia capitato di sentire." L’importante parte pianistica è invece stata affidata a Stefano Bezziccheri, figura carismatica della vita musicale forlivese per il suo talento, la sua musicalità e la sua esperienza. Il concerto quindi si presenta come un connubio tra gioventù, genio, esperienza e maturità.

La manifestazione avviene con il sostegno del Comune di Forlì, Ministero della Cultura, Regione Emilia Romagna, Istituto Musicale Masini. Iingresso gratuito. Obbligo di mascherine ffp2 e green pass.