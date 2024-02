“Genitori social ai tempi di Tik Tok e di Onlyfans”: se ne parla con lo psicologo scolastico Andrea Bilotto

Martedì alle 21 Il Comitato Regionale Agesc Emilia-Romagna e il Comitato Provinciale di Forlì-Cesena, in collaborazione con l’Istituto “Madre Clelia Merloni” e con l’Associazione “Famiglia di Madre Clelia Merloni” promuovono un incontro su “Genitori social ai tempi di Tik Tok e di Onlyfans”. All’Istituto Merloni in corso Diaz 103, lo psicologo scolastico Andrea Bilotto presenterà il suo ultimo volume, edito da Homeless Book. Introdurrà il neo-eletto presidente Regionale AGeSC Paolo Dell’Aquila, per cui “è fondamentale promuovere un’educazione dei genitori all’uso dei nuovi mezzi di comunicazione ed all’etica della web. Come ha scritto Papa Francesco, l’uso del social web è ‘complementare all’incontro in carne e ossa [...] in tal caso la rete non tradisce se stessa e rimane una risorsa per la comunione’. Come Comitato Regionale e Provinciale Agesc promuoveremo in altri incontri questa formazione dei genitori”. L’incontro generativo con Bilotto sarà inoltre preceduto dai saluti di Luisa Corazza, presidente Provinciale Agesc e di duor Luisa Di Simone, coordinatrice didattica dell’Istituto Madre Clelia Merloni. Sarà un’occasione per promuovere l’alleanza fra la scuola Merloni e le famiglie che in esse vivono, per riflettere sull’uso della rete e sui problemi del cyberbullismo. Per informazioni: www.agesc.fc.it.