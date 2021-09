"Georama": due momenti tra archeologia e fotografia, all'ex acquedotto Spinadello

In occasione della chiusura della mostra Georama, i promotori di Spinadello-Centro visite partecipato organizzano per sabato 2 ottobre in orario pomeridiano un evento in 2 tappe che porterà i visitatori dalla Rocca di Forlimpopoli fino alla sala macchine della centrale di sollevamento.

Allestita per la prima volta a luglio di quest'anno presso il Complesso dell'Osservanza di Imola, la mostra fotografica Georama è approdata a Spinadello nel corso dell'estate, proseguendo il progetto artistico pluriennale sugli elementi del cosmo (terra, acqua, aria e fuoco) che sono alla base dei grandi temi ambientali e del rapporto uomo-natura. Georama è infatti il naturale proseguimento della mostra Idroscopio, che ha animato il vecchio acquedotto durante l'estate 2020 promuovendo una riflessione sul significato materiale e immateriale dell’acqua.

Appuntamento quindi alle 15:30 con una visita guidata al Museo Archeologico “Tobia Aldini” e ai reperti che raccontano gli elementi terra e acqua, intesi come materie prime per la fabbricazione delle famose anfore vinarie di Forlimpopoli. Costo: €3 a partecipante, prenotazioni al 328 9582919.

Alle ore 16:30 invece si terrà la presentazione del catalogo presso la Sala del Consiglio di Forlimpopoli, che si trova nelle immediate vicinanze del museo archeologico. La presentazione sarà l'occasione per conoscere meglio i 9 progetti fotografici alla presenza degli autori, che illustreranno la genesi dei loro lavori dialogando con l'artista e curatrice Annalisa Cattani e con il pubblico presente. A seguire spostamento con mezzi propri presso la centrale di sollevamento dell'acquedotto e ultima occasione per una visita libera all'allestimento. La presentazione è gratuita e aperto a tutti, per l'occasione sarà possibile acquistare copia del catalogo stampato in edizione limitata a settembre 2021.

Entrambi gli appuntamenti si svolgono nel rispetto delle attuali norme anti contagio, ai partecipanti è richiesto di essere muniti di Green Pass.

Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina www.spinadello.it/event/georama-presentazione-catalogo-e-chiusura-mostra

CONTATTI+39 328.9582919 | spinadello@gmail.com | www.spinadello.it