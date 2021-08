“Ghiacciolata Fanzinara": letture rinfrezcanti alla Fumettoteca e Fanzinoteca

Prezzo non disponibile

A Forlì è di turno l'undicesima edizione della “Ghiacciolata Fanzinara", che da quest'anno si sdoppia con anche la presenza della partecipazione "Fumettara". Quindi, alla Fanzinoteca e Fumettoteca, sotto il sole e il caldo cocente dell'estate cittadina, per tutti gli interessati, aperture con freschi ghiaccioli e rinfrescanti pubblicazioni; fanzine & fumetti. La "Biblioteca delle Fanzine" e la "Biblioteca dei Fumetti", propongono per la stagione estiva aperture pubbliche straordinarie nei pomeriggi, dalle ore 14 alle 18, del 21, 22, 28 e 29 agosto, oltre alle apertura su richiesta. Ai partecipanti omaggio ghiacciolo+fanzine/fumetti, fino ad esaurimento. Per informazioni dettagliate 339 3085390, fanzinoteca@fanzineitaliane.it.