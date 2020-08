Giacomo Toni, Pepe Medri e altri artisti sul palco per un emozionante live di Ferragosto

Venerdì 14 agosto, dalle ore 19.00, si festeggia la vigilia di Ferragosto in Piazza Matteotti a Modigliana con la complicità di Giacomo Toni, Pepe Medri, Colonel V e The Lockdown Blues Jam, richiamati sul palco dalla rassegna AssembraMenti.

A dar vita al concerto c’è Giacomo Toni che suona le sue ballate in doppio passo con Pepe Medri e mette nel pacchetto anche qualche inedito dal disco nuovo in uscita, poi c’è Colonel V che riscrive le fondamenta del boogie più palustre, partendo dalla provincia di Modena, e c’è il quartetto del Lockdown Blues pronto a lanciarsi come piattaforma per le jam più ardite, con i suoi colori di Romagna, America e Mediterraneo. E ci sono anche un po' di amici a sorpresa. C’è un paese ad alta densità sonora – quello dove è nato Strade Blu, e anche AssembraMenti – che ricollega la musica live al proprio cuore. Tutto gratis e tutto in piazza.

Ingresso a offerta libera.