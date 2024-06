Gianluca Gotto ospite a Forlì: "C'è Tempo!" all'arena della Rocca di Caterina

Prezzo non disponibile

In un mondo frenetico, dove il tempo scorre inesorabile, l'associazione di promozione sociale Officina delle Idee invita a una pausa di riflessione con l'evento "C'è Tempo!", in programma domenica 23 giugno alle ore 21 presso l'Arena Rocca Estate 2024. Ospite d'eccezione sarà Gianluca Gotto, scrittore e viaggiatore appassionato di filosofie orientali, autore di cinque bestseller e fondatore insieme alla compagna Claudia del blog "Mangia Vivi Viaggia".

Gotto, con la sua esperienza e sensibilità, guiderà il pubblico in un'esplorazione delle diverse sfaccettature del tempo, interrogandosi su come esso influenzi le nostre vite, le nostre scelte e le nostre relazioni. Il dialogo, moderato da Francesco Russo, presidente dell'Officina delle Idee, toccherà temi profondi e attuali, come la percezione del tempo, l'equilibrio tra lavoro e tempo libero, le sfide delle nuove generazioni e l'importanza della spiritualità nella società contemporanea.

L'evento, vicino al sold out, è su prenotazione fino ad esaurimento posti: bit.ly/3WSTpf0 - 3462248053