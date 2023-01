Gianluca Morozzi di scena a ‘I pomeriggi del Bicchiere’

Secondo appuntamento a ingresso libero, domenica 22 gennaio ore 15.30 con I Pomeriggi del Bicchiere. Sul palcoscenico della rassegna invernale bertinorese, che il Grand Hotel Terme della Fratta fa propria per alcune domeniche di gennaio e febbraio per promuovere l'importante centro termale e intrattenere i propri ospiti, Gianluca Morozzi poliedrico autore bolognese che presenta il suo “Il libraio innamorato” (Fernandel, 2022).

Autore prolifico ed eclettico Gianluca Morozzi, classe 1971, ha firmato saggi, racconti, graphic novel, e numerosi romanzi, fra cui “Blackout“ e “L’era del porco” Ma è anche musicista, conduttore radiofonico e tiene corsi di scrittura creativa. Al centro del libro, in presentazione domenica 22 gennaio c’è l’amore in tutte le sue forme. Quello che il libraio protagonista nutre nei confronti di una collega, ma anche l’amore per la scrittura e la lettura declinato in tutte le varianti possibili, rispecchiate in una galleria di personaggi irresistibili: i bizzarri clienti della libreria, l’autore di successo che ha perso la vena creativa, la scrittrice di libri erotici in difficoltà economica… Il tutto raccontato con un sottile, affettuoso umorismo. Durante la serata ci sarà anche il tempo per una conversazione fra l’autore e la giornalista Rosanna Ricci che lo stimolerà sui contenuti del libro.

Affidata a due artiste la parte musicale del pomeriggio: Valentina Rambelli (voce) e Simona Santini (pianoforte) che proporranno la musica da soubrette e i alcune grandi colonne sonore di grandi film. A chiudere il cerchio fra letteratura, musica e cultura enogastronomica ecco il momento dell’assaggio: in degustazione il meglio dei prodotti del territorio proposti dal Comitato Manifestazioni e Gemellaggi ed i grandi vini della cantina Tenuta Villa Trentola.

Prossimo appuntamento: Domenica 5 febbraio, ore 15,30 – sempre al Grand Hotel Terme della Fratta -

con Massimo Marches e Gionata Costa che presentano “Miscellanea Beat - Within The Beatles”.