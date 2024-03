Gianluca Tomidei presenta il libro “Si sente una motocicletta che passa"

Nella rassegna “I Provinciali: vetrina di autori e libri" con il patrocinio della Provincia di Forlì -Cesena, Giovedì 7 marzo alle ore 16 nella Sala ex Consiglio della Provincia, in Piazza Morgagni 9 a Forlì, il Centro Culturale L’Ortica presenta il libro di Gianluca Tomidei “Si sente una motocicletta che passa" edito da PeQuod. Gianluca Tomidei, è nato a Cesena nel 1991, laureato in lettere, docente, amante della poesia e del teatro: di recente, per il TeatrOrtica 'Gli Slan di Sandra' ha interpretato il ruolo di protagonista nella commedia brillante E poi arrivi tu, rappresentata al Circolo La Rimbomba di Bertinoro e al Teatro Maria Graffiedi di Forlì.

Dialogherà con il giovane autore Stefano Simoncelli, uno dei poeti più intensi della scena letteraria italiana. È stato, negli anni Settanta, fra i fondatori della celebre rivista Sul Porto, insieme a Ferruccio Benzoni, Walter Valeri e Alessandro Casagrande. Ha esordito nel 1980 con la silloge di poesie intitolata Via dei platani, pubblicata in un quaderno collettivo dell'editore Guanda, che si aggiudica il premio "Mondello opera prima". La sua ultima raccolta Sotto falso nome, edita da PeQuod, è stata inserita nella cinquina del prestigioso Premio Strega Poesia (2023). Ingresso libero Info: 3337167331 - centroculturalelortica@gmail.com