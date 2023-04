Gianna Fratta dirige l’orchestra Bruno Maderna con Andrea Giuffredi alla tromba

intero € 15.00 – riduzioni € 13,00 (Over 65, Soci FAI e Abbonati Teatro Diego Fabbri) - € 5,00 (Accompagnatore minori di 16 anni e Tesserati Amici della Musica) - € 3,00 (Tesserati OTTAVINI) - ingresso gratuito per Tesserati Ambasciatori e minori di 16 anni

Domenica 23 aprile alle ore 21,00 presso l’ex cinema Mazzini la direttrice d’orchestra Gianna Fratta dirigerà l’orchestra Bruno Maderna con la partecipazione alla tromba di Andrea Giuffredi.

Gianna Fratta, è particolarmente apprezzata nel repertorio sinfonico, soprattutto del Novecento, si è anche dedicata all’opera, dirigendo i principali titoli del repertorio italiano e francese; particolarmente lodate dalla critica le recenti interpretazioni di Nabucco (regia di Pierluigi Pizzi), Madama Butterfly (regia di Daniele Abbado), La Fanciulla del West e del Trittico pucciniano (regia Renzo Giacchieri), che vince il premio per la migliore produzione operistica sudcoreana del 2015. Pupilla del grande direttore Yuri Ahronovitch, egli scrive di lei “Non ho mai incontrato un direttore così giovane e già così dotato di cuore e di braccio”. Nel 2009 è insignita del titolo di Cavaliere della Repubblica dal Presidente della Repubblica per i risultati ottenuti a livello internazionale come pianista e direttrice d’orchestra. Andrea Giuffredi è noto in tutto il mondo come virtuoso di tromba, uno degli artisti più raffinati e versatili di oggi. Capace di spaziare in tutti i generi, dal classico al contemporaneo, ha ricevuto grandi consensi ed è stato protagonista di memorabili performance su diversi palcoscenici.

Biglietteria: intero € 15.00 – riduzioni € 13,00 (Over 65, Soci FAI e Abbonati Teatro Diego Fabbri) - € 5,00 (Accompagnatore minori di 16 anni e Tesserati Amici della Musica) - € 3,00 (Tesserati OTTAVINI) - ingresso gratuito per Tesserati Ambasciatori e minori di 16 anni. Informazioni e prenotazioni: 0543/1713530 – 339/7097952 – 347/9458012 – info@teatrodelleforchette.it. Per informazioni, prenotazioni e prevendita dal lunedì al venerdì dalle 15,00 alle 18,00 presso Teatro delle Forchette APS - via Antonio Vivaldi, 22.

