Gianni e Paolo Parmiani chiuidono la rassegna dialettale a San Martino in Villafranca

Lo spettacolo di Gianni e Paolo Parmiani in programma venerdì 10 marzo alle 21, che ha già fatto registrare il tutto esaurito in prevendita, concluderà la sesta rassegna "Quatar sbacarêdi cun e' nòstar dialet (Quattro risate con il nostro dialetto), organizzata dalla Pro Loco San Martèn APS e dal Comitato di Quartiere Villafranca e San Martino in Villafranca.

"Il fatto che la Sala Garavini, il teatro parrocchiale del luogo capace di 100 posti a sedere, faccia registrare ancora una volta il tutto esaurito è l'ennesima dimostrazione del successo che ha avuto l'intero ciclo di commedie dialettali proposte. Infatti sono già 700 le presenze totalizzate dai sette appuntamenti che si sono succeduti dallo scorso mese di novembre con le principali compagnie dialettali romagnole.

Com'è noto durante il corso delle varie serate il pubblico ha potuto votare l'attrice e l'attore che li ha fatti più divertire, mentre una giuria costituita dagli organizzatori della rassegna e composta da persone esperte ha giudicato il gruppo che di volta in volta è salito sul palco per rappresentare la propria commedia. La stessa cosa avverrà anche in occasione dell'ultimo appuntamento", spiegano gli organizzatori.

Il Gruppo Teatrale La Compagine metterà in scena la lo spettacolo teatrale in dialetto romagnolo "Gianni e Paolo Parmiani in una serata...in nostra compagnia". Per informazioni e prenotazioni: Gilberto 3487443860; printservicefc@yahoo.com.

Le premiazioni finali si svolgeranno durante una cerimonia che si terrà venerdì 24 marzo, sempre presso la Sala Garavini, che sarà preceduta da una cena (prenotazione obbligatoria: Chiara 34887566329) allietata da interventi umoristici dell'attore faentino Mario Gurioli.