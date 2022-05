Giardni aperti: si torna alla scoperta del parco fluviale di Castrocaro Terme e Terra del Sole

Per la quarta edizione della manifestazione regionale Giardini Aperti, il Gruppo FAI Giovani di Forlì organizza per sabato 28 maggio delle passeggiate per scoprire il Parco Fluviale di Castrocaro Terme e Terra del Sole (in collaborazione con Minerva - Associazione di Divulgazione Scientifica).

La partenza è da via del Molino (fronte mura di Terra del sole) alle 10.30, 11.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30.

Contributo a partire da 5€ - 3€ per aderenti FAI. La durata della passeggiata è di circa 5 km ed è di livello facile. Consigliate scarpe comode e abbigliamento adeguato.

Prenotazione consigliata scrivendo a forli@faigiovani.fondoambiente.it