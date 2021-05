Riapre il giardino di Palazzo Fantini a Tredozio in occasione Giornata nazionale dell’Associazione dimore storiche italiane

Quale occasione migliore, per festeggiare la riapertura del giardino di Palazzo Fantini a Tredozio, della Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane: domenica 23 maggio, numerosi castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini emiliano-romagnoli apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi unici per storia e patrimonio artistico-culturale.

L’iniziativa vedrà il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, del Ministero della Cultura e di Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei Musei (Fidam), l’Associazione Nazionale Case della Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep). Novità di quest’anno è il concorso fotografico in collaborazione con Photolux rivolto a tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basta caricare una foto sul proprio profilo usando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La giuria premierà soprattutto l’originalità degli scatti e selezionerà 25 fotografie che verranno esposte in una mostra presso Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26 settembre 2021, in concomitanza con la mostra dei vincitori del World Press Photo 2021.

Orari e modalità di visita al Giardino di Palazzo Fantini

Le visite saranno esclusivamente guidate e su prenotazione. Verranno effettuate nei seguenti orari: al mattino ore 11:00, al pomeriggio ore 16:00

Ad ogni orario saranno ammesse solo 25 persone e per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la propria visita e recarsi alla destinazione prescelta provvisti di mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie in vigore.

INFO e PRENOTAZIONI

www.associazionedimorestoricheitaliane.it

+ 39 347 97 34 350

info@palazzofantini.net