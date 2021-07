Gigi Mattarelli presenta "Un sorriso contagioso": le esperienze umane e sportive di Luca Berardi

Lunedì 12 luglio alle ore 20,45, presso l’Anfiteatro del Parco Bertozzi (via Sillaro, quartiere Cava di Forlì) è in programma la presentazione del libro di Gigi Mattarelli “Un sorriso contagioso. Luca Berardi, un campione veramente speciale”.

Il volume racchiude un esaltante racconto delle esperienze umane e sportive di Luca Berardi, giovane forlivese diversamente abile affetto da sclerosa tuberosa, una malattia multisistemica genetica un tempo considerata rara, oggi comunque abbastanza diffusa, in quanto ne sono affetti circa un milione di individui al mondo. Luca, mettendo a frutto le sue doti fisiche, con l’aiuto di tanti amici e istruttori, è divenuto campione di nuoto e sci da fondo e i tanti risultati sportivi conseguiti a livello nazionale, europeo e mondiale ne hanno fatto un personaggio di cui la città di Forlì va fiera.

Il libro rappresenta, grazie alla disponibilità di Luca e specialmente dei suoi genitori Liveana e Primo, che hanno accettato di raccontarsi pienamente, mettendo in luce tutti gli aspetti della loro vita, da quelli più dolorosi e umilianti a quelli più gratificanti, anche una profonda riflessione sulla disabilità e sul bisogno di integrazione sociale delle persone disabili nella società di oggi: un percorso certamente non compiuto pienamente, sul quale le comunità civili locali e nazionali devono ancora interrogarsi e agire per giungere alla piena consapevolezza che la persona diversamente abile non può essere intesa unicamente come terminale di servizi sociali ed educativi, pur importanti e necessari, ma una risorsa formidabile per l’intera società.

All’evento del 12 luglio parteciperanno, oltre all’autore, l’assessore al welfare del Comune di Forlì Rosaria Tassinari, Antonella Frangella, referente dell’associazione Incontro senza Barriere, Luca Berardi e la mamma Liveana, protagonisti del libro. Introdurrà l’evento Giuseppe Bertolino, presidente Associazione Cava Forever group APS.