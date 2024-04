Ginnastica: la Polisportiva Cava mette in campo il quarto Trofeo Pietro Brini

Domenica 14 aprile i ginnasti e le ginnaste dei corsi base della Polisportiva Cava Ginnastica saranno impegnati nell’annuale gara intersocietaria, organizzata in onore del presidente Pietro Brini prematuramente scomparso nel 2019, che considerava questo evento l’espressione più vera della sua immagine e idea di sport per tutti. Come sempre, il 4° Trofeo Pietro Brini-Cava Gym Cup è dedicato appunto esclusivamente ai corsi di base di ginnastica ritmica e artistica femminile e maschile, dalla 1° elementare alla 5° superiore, e percorsi di gioco ginnastica per bambini e bambine da 3 a 5 anni, con la volontà di fornire a questi giovani atleti un palcoscenico di rilievo dove mostrare le proprie capacità, in un contesto che permetta di esaltare la massima espressione dello sport.

La Cava Gym Cup fin dal 2000 viene organizzata ogni anno dalla Polisportiva Cava Ginnastica e quest’anno rinnova la sua sede: si svolgerà presso il Palazzetto di Villa Romiti. Si tratta di una grande occasione per tornare a celebrare, fra le altre cose, anche il 35esimo anniversario dell’associazione sportiva, che venne fondata nel 1988 proprio presso il quartiere forlivese Cava. Oltre agli atleti e alle atlete della Polisportiva Cava Ginnastica, sono state invitate anche alcune società ospiti che hanno risposto con grande entusiasmo. Arriveranno così a gareggiare oltre 300 fra ginnasti e ginnaste di ogni età. La società è all’opera da diverse settimane per garantire il corretto svolgimento dell’evento e l’organizzazione, ormai rodata, è pronta per accogliere gli atleti, le famiglie e tutte le società partecipanti.

Nel corso della mattinata sarà la volta delle competizioni riservate alla ginnastica artistica, nel pomeriggio si svolgeranno invece le gare di ginnastica ritmica e i percorsi di gioco ginnastica pensati per i più piccoli, che avranno modo di far vedere quanto appreso nelle scorse settimane di allenamento. Insomma, si tratta davvero di un momento di aggregazione e inclusione pensato per valorizzare prima di tutto l’impegno dei tanti ginnasti e ginnaste che parteciperanno.

Sarà una bella festa: l'ingresso a offerta libera sarà devoluto alla cooperativa Lamberto Valli e l’intera cittadinanza è invitata a partecipare per acclamare questi piccoli e grandi atleti.