Gioele Dix si districa tra i passi della Bibbia sul palco del Mentore con "Ai nostri tempi (biblici)"

Nuovo appuntamento al teatro Mentore di Santa Sofia, sabato 27 gennaio, alle 21, quando sul palco salirà Gioele Dix con "Ai nostri tempi (biblici)". Mosè aveva 120 anni quando morì, ma non gli si era indebolita la vista, né gli era venuto meno il vigore, si legge nel Deuteronomio 34,7, mentre Groucho Marx disse che “Un uomo ha la stessa età delle donne che ama”. La longevità dei patriarchi della Bibbia è stata variamente commentata e interpretata. Alcuni la considerano il frutto di un insensato atto di fiducia da parte di Dio nel genere umano. Altri la leggono come proiezione leggendaria del desiderio dell’uomo di lasciare un segno. Gioele Dix, tra passi biblici e brani letterari di diversa estrazione, prova a districare l’intricata matassa e offrire una sua personale visione.

Una serata speciale dedicata, con passione e ironia, a tutte le donne e gli uomini che non hanno alcuna intenzione di invecchiare. Mescolando parole proprie a quelle altrui - dai grandi classici antichi fino alle nuove voci emergenti contemporanee - Gioele Dix si muove agilmente tra scoperte e sorprese, considerazioni letterarie e ricordi personali, dipanando il filo nascosto che lega autori e storie solo apparentemente lontani tra loro. E ci mostra di volta in volta come il riso e l’umorismo permettano in modi inattesi e folgoranti di ritrovare identità e verità che si pensavano perdute.



Ai nostri tempi (biblici) è una produzione Giovit, drammaturgia e regia di Gioele Dix. Lo spettacolo è compreso nell'abbonamento cumulativo. Per i non abbonati, ingresso 20 euro, ridotto per over 65 e under 27, 18 euro. Per informazioni e prenotazioni 349 9503847, anche whatsapp.