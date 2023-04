“Gioielli: arte da indossare”: un tuffo nella moda con Gabriella Fabbri

Sabato 22 aprile alle 16,30 presso la Sala Sangiorgi dell'Istituto Musicale Masini si terrà il quarto incontro del ciclo "Arte e Moda: la Bellezza tra caducità e immortalità” proposto dall'Associazione Culturale San Mercuriale in collaborazione con il Centro Diego Fabbri, quale Evento collegato alla Mostra “L'Arte della Moda”.

Gabriella Fabbri, docente di Storia dell'Arte, orafa, designer e creatrice di gioielli, parlerà di: “Gioielli: arte da indossare”. Dopo un breve cenno al Rinascimento, epoca in cui la diffusione del ritratto civile rivela la competenza orafa dei pittori, la relatrice affronta le varie tappe della storia del gioiello. La connessione gioiello/arte è ancora più evidente di quanto si possa osservare negli abiti. Non si tratta solo di ispirazioni, di intrecci; il gioiello segue le stesse linee dell'Arte che troviamo ripetute nell'Architettura, nei ricami, nel taglio delle pietre preziose, in una identificazione totale. Gioielli, tanti gioielli, immagini rare, preziose: sogni da indossare.

Contribuisce all'atmosfera sognante la musica di Lucrezia Eleonora Dell'Aquila, pianista e cantautrice

Ingresso libero