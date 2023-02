Giorgio Beretta presenta il libro “Il paese delle armi. Falsi miti, zone grigie e lobby nell'Italia armata”

Prezzo non disponibile

Il Centro Pace promuove la presentazione del libro di Giorgio Beretta “Il paese delle armi. Falsi miti, zone grigie e lobby nell'Italia armata”. L'evento avrà luogo mercoledì 15 febbraio alle 20:30 a Forlì, nella sede del Centro Pace. Il libro affronta i temi del possesso e della diffusione legale delle armi in Italia.

L'autore del libro, Giorgio Beretta, è analista del commercio di sistemi militari e di “armi leggere” e dei rapporti tra finanza e armamenti. Dedica particolare attenzione al tema della diffusione delle armi in Italia, in relazione al fenomeno dei femminicidi e degli omicidi in famiglia.