Giorgio Canali in concerto alla Rimbomba

Un nuovo evento musicale mercoledì sera 7 dicembre, alle ore 21:30, al Circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro, con Giorgio Canali in concerto.

Attivo inizialmente come tecnico del suono a fianco di gruppi quali PFM, Litfiba e CCCP Fedeli alla linea, Giorgio Canali entra come chitarrista nella formazione di questi ultimi e nelle successive reincarnazioni (CSI e PGR), per poi avviare la carriera solista accompagnato dai Rossofuoco, e affermarsi anche come produttore discografico, tracciando così un percorso importante nel rock alternativo italiano.

Giorgio Canali è passato dalle produzioni di Timoria e CCCP, alla partecipazione come musicista ad Epica Etica Etnica e Pathos, ultimo album dei CCCP e punto di partenza di tutti i successivi progetti assieme a Ferretti, Zamboni, Maroccolo, ovvero CSI e PGR. Una nota a parte merita l’attività di Giorgio Canali produttore. Tanta energia, poesia, creatività ed anarchica bellezza non poteva non essere immessa nei suoni di molti di quelli che sono divenuti, nel tempo, alcuni dei migliori artisti del rock italiano. Le sue mani sono in alcuni dei migliori lavori di Verdena, Le luci della centrale elettrica, Bugo, Marlene Kunz, Tre allegri ragazzi morti, The zen circus.

Posti limitati. Occorre prenotare gli ultimi posti a disposizione al 333.1296915.