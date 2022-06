A Ridracoli si celebra la Festa dell'Acqua: una giornata tutta da scoprire

Torna anche per il 2022 la Festa dell'acqua alla diga di Ridracoli, domenica 19 giugno, quando ci si potrà svagare tra il mercatino degli ambulanti, le escursioni in battello elettrico sul lago o le escursioni in canoa sul lago con istruttore. Ci sarà lo spettacolo "UP! Contemporary circus" di Simone Riccio, esibizione con ruota tedesca.

A IDRO Ecomuseo "Archtisti creano": laboratorio dedicato alle famiglie a cura di Manolo Benvenuti Design ed Elena Leria Jiménez

C’è chi butta via tutto e chi trasforma un ammasso di legni di varia natura in un gioco. Circa 3000 blocchetti di legno di diverse forme e dimensioni predisposti per essere assemblati fra loro per creare mondi fantastici, sculture astratte, città immaginarie. Un gioco che non finisce mai, per tutte le età! Dalle ore 11 potretesi sprigionerà la fantasia assemblando circa 3000 blocchetti di legno di diverse forme e dimensioni.

Il Bike village sarà nell’area esterna del Museo, tutto sul mondo delle biciclette a pedalata assistita con gli stand di Zanetti cicli e moto, E-bike e-life, Cycle club, Bidente Bike Project, Outro e altri ancora. Possibilità di Test E-bike accompagnato dalle guide di Outdoor Romagna ASD (uscite dimostrative da 15/20 minuti).

"Idro to idro" è l'escursione in e-bike nelle vallate del fiume Bidente di Ridracoli e Strabatenza/Pietrapazza. 40km lunghezza | 1400m dislivello | Difficoltà media. Al termine piccola degustazione di prodotti tipici e un piccolo gadget in regalo per tutti i partecipanti!

Costo: € 30 con e-bike a noleggio, casco e guida | Gratuito con bici propria. Ore 9 ritrovo a Idro Ecomuseo delle Acque

Alle 17.30 nel Giardino del Museo "Storie naturali", narrazione animata con pupazzi e figure. Storie narrate con piccoli pupazzi che insegnano l’importanza del rispetto verso la natura, a cura di Compagnia le Pu-Pazze. Al termine piccola degustazione di prodotti tipici.

Ingresso gratuito alla diga di Ridracoli e a IDRO Ecomuseo (ultimi ingressi alle ore 18)

In caso di maltempo la data dell’iniziativa non subirà variazioni. Il tragitto dalla biglietteria della diga al coronamento (2km) può essere fatto a piedi o con il bus navetta che farà servizio continuo durante tutto l’orario di apertura (corse ogni 20 minuti circa)

Per info 0543 917912