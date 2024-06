“Giornata Dantesca”: una passeggiata sulle tracce della presenza del Sommo Poeta a Bertinoro

Bertinoro dedica una giornata per scoprire - o riscoprire – i luoghi e personaggi danteschi nel proprio territorio. È questa la proposta messa a punto per domenica 9 giugno dalla Proloco di Fratta Terme in collaborazione con l'Associazione Amici di Polenta ed il patrocinio del Comune di Bertinoro.

Si comincerà alle ore 14,30 presso la Colonna dell’Ospitalità, dove, a seguito del saluto di Germano Capacci in rappresentanza della Pro Loco Fratta Terme APS e del Lions Club Forli?-Cesena Terre di Romagna prenderà l'avvio l'iniziativa, che seguirà il percorso tracciato dell’itinerario Danteinoro, realizzato dal Comune di Bertinoro in occasione del settimo centenario.

Alle 15,30 ci si sposterà alla Pieve di Polenta, dove ci sarà il primo momento di conversazione a cura del prof. Enrico Bertoni. Al centro della conversazione Dante, Carducci, Francesca e le suggestioni della millenaria chiesa. Le conversazioni del prof. Enrico Bertoni proseguiranno intorno alla ore 16,30 presso il “Cipresso di Francesca”, nella via che collega Bertinoro a Collinello.

La giornata si concluderà alle 17,30 con una visita e degustazione presso l’azienda agricola “La Via del Colle” (via Collinello 1501).

La partecipazione alla Giornata Dantesca è gratuita. Per informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Turismo di Bertinoro (tel. 0543 469213) o a Germano Capacci (mob. 347 7058182).