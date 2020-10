Giornata dell'Eremita: storie, progetti e laboratori dedicati alla biodiversità

Domenica 25 ottobre alla Diga di Ridracoli, nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Camigna, si terrà la Giornata dell’Eremita, una intera giornata con attività dedicate ai volontari del progetto Life Eremita e agli appassionati di foreste e di foliage.

Per i volontari del progetto Life Eremita ritrovo alle ore 9 a Santa Sofia e spostamento al Passo della Braccina (Corniolo), accompagnati da una esperta guida ambientale escursionistica e da un fotografo professionista, per osservare sul campo gli interventi in foresta effettuati nell’ambito del progetto.

In contemporanea, dalle ore 14 alle ore 18, all'interno del Pala Eremita alla Diga di Ridracoli, gli esperti e i volontari del progetto faranno conoscere ai visitatori, attraverso storie e laboratori, le specie target del progetto e il loro valore per gli ecosistemi forestali.

Tutte le attività saranno realizzate in sicurezza e nel rispetto della normativa vigente in materia di contenimento dell’emergenza da COVID-19. Sarà garantito il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza, saranno forniti idonei igienizzanti e ci sarà obbligo di mascherina.