Eva Kant protagonista alla alla Fumettoteca regionale per la 'Giornata internazionale della donna'

Un cammino delle donne tra pagine e fumetti, per la 'Festa della Donna' 2022, trova la Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle', con sede a Forlì, presentare al pubblico l'iniziativa per l'edizione di martedì 8 marzo. Eva Kant la compagna di Diabolik, personaggio che quest'anno festeggia i suoi 60 anni, è l'icona della donna emancipata per l'originale esposizione consultabile, in sede e versione online sul sito ufficiale dall'8 al 31 marzo.

Un allestimento per una cronaca illustrata della vita fumettistica di una donna, come solo due donne potevano inventare, le sorelle Giussani, diversa da tutte le eroine che l'avevano preceduta e da tutte quelle che tenteranno, invano, di imitarne il fascino. Per il 'International Women's Day - Giornata Internazionale della Donna', come ogni anno si propone presso la sede fumettotecaria un incontro aperto tra il pubblico e i fumetti, in compagnia di Eva Kant la bionda, bellissima, con occhi verdi, compagna del 'Re del terrore', forte di una sensualità raffinata e misteriosa. Nel pomeriggio di martedì 8 la Fumettoteca Regionale invita, nel pieno rispetto di tutte le normative anti-Covid19, con apertura pubblica straordinaria dalle ore 14:00 alle 18:00, gli interessati che potranno trovare un percorso espositivo dedicato in compagnia della 'femmina diabolika' , oltre ad una ampia scelta con migliaia di fumetti diabolici. Fumetti in omaggio, fino ad esaurimento, per tutto il pubblico.

Informazioni 339 3085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it