Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne: gli eventi sul territorio

Il 25 novembre si celebra la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, ricorrenza istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1999. Anche il Comune di Forlì, su imput dell’Assessorato alle Pari opportunità, celebra questa importante giornata organizzando in diversi luoghi della città numerose iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema.

“Quest’anno - spiega l’assessore Andrea Cintorino - grazie al contributo del Centro Donna e al sostegno di moltissimi partner istituzionali e associazioni, abbiamo condiviso un programma di iniziative molto vasto, declinato in diversi luoghi della città e in varie forme. Per due settimane, a partire dal prossimo 22 novembre, terremo alta l'attenzione su questo argomento affrontandolo da più punti di vista e con grande sensibilità. Denunciare i propri aguzzini è il primo passo verso la libertà e un atto di coraggio essenziale che non tutte le donne riescono a compiere. Con queste iniziative, che spaziano dall’ambito culturale a quello teatrale fino a quello musicale, vogliamo abbattere il muro del silenzio e trasmettere alle donne vittime di violenza la nostra solidarietà e la nostra intransigenza nei confronti di viola e abusa dei loro corpi. Nessuna donna a Forlì deve sentirsi sola. Quest’Amministrazione è la loro prima grande alleata".

Ecco i primi appuntamenti

Si parte lunedì 22 novembre, alle 18.00 al Circolo Aurora (ex- Scranna) di Forlì con l'incontro pubblico promosso da Fidapa. "La violenza contro le donne:liberiamoci dalla viokenza". Giovedì 25 novembre alle 16, in Piazzetta delle Operaie, ci sarà la presentazione del Murales sul superamento dei limiti di disparità tra uomo e donna a cura dell’artista Marcello Di Camillo. Il progetto, realizzato dal Comitato Scarpe Spaiate e con il patrocinio del Comune di Forlì, vuole sensibilizzare il tema sulle condizioni del lavoro femminile partendo dalle operaie dell’ex Fabbrica Battistini.

Alle 17 si illuminerà di arancione della fontana di piazza Ordelaffi e della facciata del Comune alla presenza degli assessori Cintorino, Rosaria Tassinari, Paola Casara e Maria Pia Baroni e del presidente del Consiglio Comunale Alessandra Ascari Raccagni, a sostegno della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, ricorrenza istituita dall’assemblea generale delle Nazioni Unite. Iniziativa promossa da Soroptimist Club Forlì con il patrocinio del Comune di Forlì.

Alle 17.30, all'Oratorio di San Sebastiano, inaugura la mostra "L'urlo e il fruscio". Installazione dell’artista Maria Chiara Zarabini, a cura di Angelamaria Golfarelli. La mostra rimarrà aperta fino al 7 dicembre. Iniziativa promossa da Udi Forlì - Archivio Udi Forlì e Cesena. Alle 21, al Teatro Verdi di Forlimpopoli, "Donna solidale per le donne afghane". "Pensieri, parole, musica ed emozioni", con la direzione artistica di Veronica Gonzalez, organizzazione Gruppo Donna Solidale con la collaborazione di Associazione Segavecchia e Cinema Verdi.

La questura di Forlì allestirà gazebo, ubicato tra via delle Torri e Piazza Saffi, per tutta la giornata del 25 novembre per promuovere il contrasto alla violenza di genere. Verrà distribuito materiale informativo divulgativo. In occasione della Giornata Mondiale Contro la Violenza sulle Donne è previsto per tutte le donne l’accesso alla mostra "Essere Umane" al costo ridotto di 10 euro e il progetto Terra del Buon Vivere donerà a tutti i visitatori una copia del diario Mica Storie scritto e illustrato da Laura Fuzzi.